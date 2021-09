Fiscus neemt flinke hap uit digitale fooi voor bezorgers Thuisbezorgd.nl

Bij het afrekenen van de pizza of sushi in de app, biedt Thuisbezorgd.nl sinds mei vorig jaar namelijk de aparte optie om daarbij ook de fooi te betalen. "Die mogelijkheid hebben we ingevoerd om het bezorgproces contactloos te maken in verband met de coronamaatregelen."

Digitale fooi

Dankzij de digitale fooi is er geen lichaamscontact tussen de hongerige klant en de bezorger, en worden er ook geen munten of biljetten uitgewisseld. Daardoor is de kans op een eventuele coronabesmetting kleiner.