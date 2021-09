Kunstschenking levert adellijke familie fiks belastingvoordeel op

Kleinzoon

Die kleinzoon, ofwel Daan of Jeroen van Dedem, had na het overlijden van zijn eigen vader een 1/15e deel van het schilderij van Hobbema in zijn bezit gekregen.

De schenking van dat deel aan het Rijksmuseum leverde hem dus een aftrekpost van 600.000 euro op die hij kon uitsmeren over 7 jaar. In zijn belastingaangifte over 2014 voerde hij dan ook een aftrekpost van bijna 86.000 euro op.

'Waardeverdubbeling ongeloofwaardig'

De Belastingdienst wees de aangifte van Van Dedem junior echter van de hand. Zoals gezegd achtte de fiscus het ongeloofwaardig dat de marktwaarde van het schilderij tussen de aankoop door de kinderen in 2010 en de schenking in 2014 bijna zou zijn verdubbeld van 4,7 miljoen tot 9 miljoen euro.