Minder snelgroeiende bedrijven door corona, daling van 17 procent

Niet verrassend is, dat de meest getroffen sectoren de horeca en de uitzendbranche zijn. "Er was sprake van 44 procent minder snelgroeiende restaurants, en een derde minder snelgroeiende snackbars, cafetaria’s en andere eetgelegenheden", berekent Jaarsma. "Ook de uitzendbranche had uitgesproken veel last van corona, door een recordverlies aan uitzendbanen."

Automatiseringsadvies

Een sector die het wel goed deed, was die van het automatiseringsadvies. "Dat bedrijven die it-advies geven het goed doen, is natuurlijk niet nieuw. Maar tijdens de coronacrisis was het wel handig als je als winkel ook een webshop had, of als bedrijf je zaken digitaal kon afhandelen. Bedrijven die daarin ondersteunen, hebben het goed gedaan."