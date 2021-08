Duitse rechter houdt Nord Stream 2 aan Europese regels

Het controversiële pijpleidingproject Nord Stream 2 heeft een nederlaag geleden in een Duitse rechtbank. Eigenaar Gazprom wil dat Europese regels voor de productie en het vervoer van gas niet voor de leiding tussen Duitsland en Rusland gelden. Maar een regionale rechtbank in Düsseldorf gaat daar niet in mee.

In de Europese Unie mag een bedrijf dat gas produceert niet hetzelfde bedrijf zijn dat het transporteert. Dat verbod moet voorkomen dat energiebedrijven de concurrentie kunnen uitschakelen. Gazprom boos Maar Gazprom, naar eigen zeggen 's werelds grootste gasleverancier, vond die regels discriminerend. Het Russische staatsbedrijf betoogde dat de regels, die in 2019 nog zijn aangepast, waren bedoeld om Nord Stream 2 onmogelijk te maken. Lees ook Europa wordt steeds afhankelijker van Russisch gas De Duitse toezichthouder voor gas- en elektriciteitsnetwerken weigerde Nord Stream 2 vorig jaar al een uitzonderingspositie. Dat zou volgens Europese richtlijnen alleen maar kunnen voor pijpleidingen die voor 23 mei 2019 zijn voltooid. Bouw kan doorgaan De uitspraak van vandaag betekent dat Nord Stream 2 boetes kan krijgen voor het niet opvolgen van de regels. Maar de bouw van de Russisch-Duitse gasleiding, waar onder andere de Verenigde Staten zich fel tegen keerden, kan wel gewoon doorgaan. De EU-regels blokkeren ook de gastoevoer via Nord Stream 2 niet, maar dan moet Gazprom wel aanpassingen doorvoeren die extra tijd kosten. Lees ook: Akkoord over omstreden Duits-Russische gaspijpleiding: 'Overwinning voor Poetin' De VS vrezen dat Rusland de pijpleiding in de Oostzee kan gebruiken als drukmiddel tegen Europa, door bijvoorbeeld de kraan dicht te draaien. De Amerikaanse regering heeft verschillende bedrijven en personen die betrokken zijn bij de bouw van Nord Stream 2 op de sanctielijst gezet. Tegelijkertijd benadrukte de Amerikaanse president Joe Biden dat het project de verhoudingen met de Duitse regering, die pal achter de gaspijpleiding bleef staan, niet zou schaden.