Nederlandse economie herstelt snel, angst voor werkloosheid onterecht

Faillissementen zijn dan onvermijdelijk en economisch gezien wenselijk, gezien de gespannen arbeidsmarkt in sectoren die geen last van corona hebben, of juist te maken hebben met extra vraag. De aangekondigde beëindiging van de steunmaatregelen na het derde kwartaal ondersteunt deze noodzakelijke aanpassing.

Begrotingstekort daalt

De overheidsfinanciën herstellen in lijn met de ontwikkeling van de economie. In 2021 is er nog een begrotingstekort van 5,3 procent, maar in 2022 daalt dit door het wegvallen van de overheidssteun en het aantrekken van de belastinginkomsten tot 1,8 procent. Door de snelle groei daalt de overheidsschuld dan gemeten als percentage van de economie al weer.

De ontwikkeling van de koopkracht valt terug doordat de lonen achterblijven, terwijl de inflatie door gestegen grondstofprijzen juist wat oploopt. In 2021 stijgt de koopkracht als gevolg van lastenverlichting nog met 0,8 procent, zonder extra beleid is in 2022 de ontwikkeling 0 procent.