ECB laat rente ongemoeid, kritiek op communicatie: 'Niet beter'

Maar volgens Carsten Brzeski, econoom bij ING, is er helemaal geen sprake van een andere vorm. "Ik heb het met mijn kinderen van achttien en twintig gecheckt en die zeggen: dit is niet chiller dan voorheen. De communicatie is helemaal niet beter geworden."

Negatieve rente

Het belangrijkste Europese rentetarief waartegen banken geld kunnen lenen bij de ECB blijft op 0 procent. De rente voor extreem kortlopende leningen aan banken op 0,25 procent en banken blijven 0,5 procent rente betalen op het geld dat ze bij de ECB stallen.

Banken berekenen die negatieve rentes door aan vermogende klanten. Zo brengen ING, Volksbank en Rabobank negatieve rente in rekening vanaf 100.000 euro per rekening. ABN Amro houdt 150.000 euro als ondergrens aan, maar telt verschillende rekeningen wel bij elkaar op.