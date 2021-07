Friese ondernemer krijgt euromunten uit afval niet vergoed door DNB

Volgens Smedema gaat er door de weigering van De Nederlandsche Bank een hoop geld verloren. "Er zijn honderden miljoenen Europeanen, die allemaal wel eens per ongeluk muntgeld weggooien. Die munten blijven bijvoorbeeld achter in weggegooide tassen of kleding." De ondernemer denkt dat het al snel gaat om 150 miljoen euro per jaar.

Proefproces

De verkoper van pizza-oventjes erkent dat de twee verloren rechtszaken hem meer hebben gekost, dan hij kon verdienen als hij zijn duizend munten had kunnen omwisselen bij DNB. Die partij zou maximaal zo'n 2000 euro waard zijn geweest. "Maar ik zag dit als een proefproces. Als ik had gewonnen, had ik morgen gelijk 1000 kilo aan munten ingeleverd."