Van Gogh Museum wil minder afhankelijk worden van buitenlandse bezoekers

Financiers

Penningmeester van het fonds is Pieter Geelen, mede-oprichter van TomTom. De 57-jarige Geelen, dankzij de beursgang van het navigatiebedrijf in 2005 eveneens zeer vermogend, is geen onbekende van het 'Van Gogh'. Zijn liefdadigheidsorganisatie Turing Foundation trad al regelmatig op als financier van het museum.

Zo doneerde ze 100.000 euro voor de aanstaande tentoonstelling over Gustav Klimt en stelde het 110.000 euro beschikbaar voor de aankoop van 'Onkruid verbrandende boer'. Dat geld bleek overigens achteraf niet nodig.

Kunst en commercie

Over het nieuwe commerciële beleid, waarover deze week veel te doen was, is het jaarverslag vaag. RTL Nieuws onthulde afgelopen dagen dat de discussie over een 'juiste balans tussen kunst en commercie' leidde tot het ontslag van commercieel directeur Ricardo van Dam en zakelijk directeur Adriaan Dönszelmann.