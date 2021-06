Warren Buffett krijgt z'n geld maar niet weggegeven: nog 100 miljard over

In 2006 deed Buffett de belofte om zijn hele vermogen (dat voor 99 procent uit aandelen van zijn bedrijf Berkshire Hathaway bestaat) aan het goede doel te geven. De miljarden worden verdeeld over vijf stichtingen. Bekendste is die van Bill en Melinda Gates.

Op het moment dat de vrijgevige Amerikaan begon met schenken, had hij 475.000 aandelen in Berkshire Hathaway in handen. Vandaag de dag heeft hij minder dan 240.000 stuks.