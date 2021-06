Financiële chaos in Libanon: torenhoge voedselprijzen, waanzinnige wisselkoersen

Een voorbeeld: wie op een (duur) terras een broodje eet, betaalt voor een lunch met twee broodjes en twee cappuccino 100.000 Libanese pond, of 66 dollar tegen de officiële koers. Wie dollars op de zwarte markt heeft gewisseld voor ponden, betaalt 6,45 dollar - tien keer minder. Leuk voor toeristen en buitenlanders met buitenlandse valuta, een ramp voor de Libanezen.

Ongunstige koers

Niet veel Libanezen hebben spaargeld. Maar als ze het hebben, en het staat op de bank, dan ontstaat er een nieuw probleem. Het spaargeld is meestal deels in dollars, deels in ponden. Sinds 2019 mogen die dollars niet meer worden opgenomen bij de bank. Ze mogen de dollars omzetten in ponden, tegen een vaste derde wisselkoers, die alleen geldt voor dollars bij banken en naast de zwarte en de officiële koers bestaat.

Die derde koers is alleen ontzettend ongunstig ten opzichte van de koers op de zwarte markt. Als je 100 dollar op wilt nemen, krijg je er 390.000 pond voor. Terwijl het bedrag op de zwarte markt 1,55 miljoen LBP waard is tegen de huidige dagkoers.

Salarissen storten in

Door de koersen die uit elkaar zijn gaan lopen is ook de koopkracht van Libanezen drastisch ingestort. Het minimumsalaris is 675.000 pond per maand, wat gelijk stond aan 450 dollar tegen de officiële koers. In maart was dat nog maar 50 dollar waard, blijkt uit een studie naar salarissen. Nu is het 45 dollar.

Een universiteitsprofessor die 3,7 miljoen pond per maand aan salaris ontvangt, verdiende voor de crisis 2500 dollar in de maand. Door het koersverschil was dat in maart nog maar 394 dollar per maand, en nu is daar slechts 264 dollar van over.