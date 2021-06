Marker Wadden: natuurliefhebbers welkom, maar vogels zijn de baas

Daarmee zijn de Marker Wadden nu al een succes, zegt projectdirecteur Roel Posthoorn van Natuurmonumenten. "De natuur reageert fantastisch, het gaat boven verwachting", zegt hij trots. "We weten nog niet hoe ver het natuurherstel reikt, maar in de directe omgeving zien we bijzondere dingen gebeuren."

Sinds de inpoldering van het Markermeer tot de Markerwaard in 2003 definitief naar de prullenbak werd verwezen, werd er nagedacht over natuurherstel in het gebied. Want dat was hard nodig: de aanleg van de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad (de N307) in 1976 heeft ervoor gezorgd dat slib zich ophoopt in het meer.

Laagje voor laagje

Hierdoor is het water uit het Markermeer troebel en hebben zowel vissen en schelpdieren als planten moeite om te overleven. Dit heeft weer tot gevolg dat trekvogels hun heil elders zoeken door een gebrek aan voedsel. De Marker Wadden moeten hier verandering in brengen.

Met slib, zand, klei en veen uit het Markermeer is Boskalis in 2016 begonnen met de aanleg van de eilanden. Laagje voor laagje spoten de snijkopzuigers, kraanschepen en sproeipontons van Nederlandse bekendste baggeraar de eilanden uit het meer. In totaal verwerkte Boskalis meer dan 30 miljoen kuub.