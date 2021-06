ECB verhoogt groeiverwachtingen, maar houdt rente gelijk

Opkoopprogramma

Beleggers en economen waren vooral benieuwd of de ECB al iets zou loslaten over de afbouw van de steunprogramma's. Maar de bank herhaalde in een verklaring dat het speciale corona-aankoopprogramma van obligaties (PEPP) nog zeker tot eind maart volgend jaar wordt doorgezet, tenzij de centrale bank oordeelt dat de coronacrisis over is.

Het tempo van de aankopen van obligaties is in de afgelopen maanden zelfs wat opgeschroefd ten opzichte van de eerste maanden van dit jaar. De komende negen maanden verwacht de ECB voor 1850 miljard euro aan obligaties op te kopen.