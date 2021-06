UWV ziet arbeidsmarkt herstellen, verwacht geen grote banenkrimp

Herstel uitzendbranche

Een uitzondering hierop is de uitzendbranche. Deze sector werd hard geraakt door de coronacrisis, maar in 2021 groeit het aantal banen in hier juist het hardst met 2,4 procent.

Ondanks de economische impact van de lockdowns is de werkloosheid relatief weinig toegenomen, constateert de uitkeringsinstantie verder.