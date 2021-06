Milieudefensie nagelt tien grote bedrijven aan schandpaal

"We bestuderen de uitspraak van Shell nog en kijken wat dit betekent voor andere bedrijven", vertelt hij. "We willen vooral dat de overheid regels opstelt die voor alle bedrijven gelden, zodat wij geen individuele bedrijven voor de rechter hoeven te dagen." Wat de organisatie gaat doen als dit te lang duurt, daar wil hij niet op vooruitlopen.

Zo veel mogelijk provincies

De bedrijven waar Milieudefensie zich vandaag meldt, horen overigens niet allemaal in de top 10 van grootste vervuilers van Nederland. Lelystad Airport is bijvoorbeeld nog niet eens in bedrijf.

Om de actie zo breed mogelijk op te zetten, heeft Milieudefensie in zo veel mogelijk provincies de grootste vervuilers gekozen om met een bezoek te vereren, legt Bram van Liere van Milieudefensie uit. Dat er ook provincies niet vertegenwoordigd zijn, zoals Gelderland, komt omdat er daar geen bedrijven zijn die qua vervuiling kunnen wedijveren met grote vervuilers als Tata Steel, voegt hij nog toe.