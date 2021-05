Drie maanden extra coronasteun: hier kunnen bedrijven op rekenen

De TVL telt vanaf NOW 3 (oktober tot en met december 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW. Hierdoor zullen werkgevers bij de aanvragen van de definitieve subsidie vanaf NOW 3 meer subsidie ontvangen.

Het kabinet stelt daarnaast voor de Tozo-inkomsenssteun voor zzp'ers en de Tonk-regeling voor ondernemers die hun vaste lasten niet meer kunnen betalen te verlengen. Ook heeft minister Wouter Koolmees voor Sociale Zaken er nogmaals bij gemeenten op aangedrongen soepel met de aanvragen om te gaan.

Geen kwijtschelding

Ondernemers mogen ook later beginnen en langer doen over de aflossing van hun belastingschuld die zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd. Zij hoeven nu pas te starten met betalen vanaf 1 oktober 2022 (in plaats van 1 oktober 2021), en krijgen hier niet drie maar vijf jaar de tijd voor.

Op dit moment hebben ruim 250.000 ondernemers uitstel van betaling voor een bedrag van 16 miljard euro. Dit is daarmee financieel gezien een van de belangrijke maatregelen geweest om ondernemers te ondersteunen. Kwijtschelding van schulden komt er nadrukkelijk niet.

Verder wordt een aantal andere coronabelastingmaatregelen in het derde kwartaal verlengd, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten.

Kritiek én lof

De FNV laat in een reactie weten blij te zijn met de voortzetting van de steunpakketten. De vakbond zegt al maanden te waarschuwen dat het te vroeg loslaten van de steunpakketten de kans vergroot dat alsnog duizenden werknemers hun werk en inkomen verliezen.