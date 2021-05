'Techmiljardair Jack Ma weg als leider exclusieve universiteit'

Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times.

Eerder zouden de Chinese autoriteiten de universiteit al hebben gedwongen nieuwe inschrijvingen stop te zetten. Ma, medeoprichter van onder andere techconcern Alibaba, is zelf niet meer in het openbaar verschenen sinds oktober, toen hij openlijk kritiek uitte op de Chinese toezichthouders en staatsbanken.

Zeer exclusief

Ma nam in 2015 het voortouw toen een groep industriële en technologische bedrijven besloten Hupan op te richten. De zeer exclusieve universiteit is opgericht in Hangzhou, de geboorteplaats van Ma. Doel van de academie is om elk jaar een selecte groep mensen ondernemerschap, bedrijfsmanagement en bedrijfscultuur bij te brengen.