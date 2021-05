Werkloosheid daalt verder, meer mensen zoeken niet naar werk

Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent naar werk hebben gezocht of hiervoor niet beschikbaar waren. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 4000 per maand gestegen.

WW-uitkeringen dalen

Uitkeringsinstantie UWV verstrekte eind april 266.000 WW-uitkeringen. Het aantal uitkeringen is daarmee bijna 16 procent afgenomen ten opzichte van maart.

Vergelijking met een jaar geleden toen de coronacrisis ook al speelde, ligt het aantal uitkeringen bijna 9 procent lager. Vooral in de eerste periode van de pandemie en de contactbeperkende maatregelen, tussen maart en april 2020, nam het aantal WW-uitkeringen nog flink toe.