Werkloosheid daalt, maar meer mensen zonder werk

Niet werkzoekenden

Maar alles bij elkaar hadden 4,1 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk.

Naast werklozen ging het om 3,8 miljoen mensen die niet recent naar werk hebben gezocht of hiervoor niet beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 6000 per maand gestegen.

Minder uitkeringen

Uitkeringsinstantie UWV verstrekte eind maart 282.000 WW-uitkeringen. Het aantal uitkeringen is daarmee ruim 1 procent afgenomen ten opzichte van februari.

In vergelijking met een jaar geleden ligt het aantal uitkeringen nog wel bijna 13 procent hoger. Eind maart 2020, kort na het begin van de coronacrisis, ging het nog om 250.000 WW-uitkeringen.