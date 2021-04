Herstel bij grote pensioenfondsen, maar nog niet genoeg

Het draait allemaal om de zogenoemde beleidsdekkingsgraad, het cijfer waarmee pensioenfondsen laten zien in hoeverre ze in staat zijn om in de toekomst aan iedere deelnemer zijn pensioen te betalen.

Een dekkingsgraad van 104 procent betekent dat een pensioenfonds voor elke euro die het moet uitkeren, 104 cent of 1,04 euro in kas moet hebben. Een dekkingsgraad van 90 procent betekent dus dat een fonds maar 90 cent in kas heeft per euro die het heeft beloofd. Met andere woorden: te weinig.

'Alle hens aan dek'

Bij PFZW, het fonds voor zo'n 2,9 miljoen (oud-)medewerkers uit de zorg, is de beleidsdekkingsgraad 89,5. Dat is een stijging in vergelijking met die van eind 2020. Voor zorgmedewerkers was het een jaar 'van alle hens aan dek', aldus Joanne Kellermann, de bestuursvoorzitter van PFZW.

Het fonds werd óók hard geraakt door het virus, omdat beurskoersen onderuit gingen en dat heeft direct gevolg op de financiën. PFZW werd 'ongekend hard' geraakt, aldus Kellermann, maar er was ook 'een stevig herstel te zien'. "Maar we zijn nog lang niet waar we willen zijn", voegt ze nog toe om het belang van haast met het hervormen van het pensioenstelsel te benadrukken.