VNO-NCW en FNV willen herstelplan en verlenging coronasteun

"Alleen zo leggen we in afwachting van een nieuw kabinet, en gegeven de onzekere situatie, de basis voor echt herstel en doen we recht aan het breed gedeelde gevoel om met spoed te doen wat nu nodig is voor het land", staat in de brief.

Verlengen coronasteun

In het herstelplan moet volgens FNV-voorzitter Tuur Elzinga en VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen in ieder geval staan dat de huidige coronasteunmaatregelen tot eind dit jaar doorlopen. Nu lopen die per 1 juli af en dat leidt in hun optiek tot veel onzekerheid bij werknemers en werkgevers.