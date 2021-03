Oud-topman DSW biedt 30 miljoen voor Haags ziekenhuis Bronovo

Privatiseringen gevoelig

Het bod van Oomen komt op een moment dat privatisering van ziekenhuizen gevoelig ligt. Tijdens de verkiezingscampagne spraken veel partijen zich uit tegen marktwerking in de zorg.

Daarbij komt dat eerdere privatiseringen uitliepen op een debacle. Zowel het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord gingen na privatisering uiteindelijk failliet.

Eerdere poging

In 2010 probeerde Oomen met een coöperatie onder leiding van zorgverzekeraar DSW het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam over te nemen. Die poging strandde toen onder meer op bezwaren van de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

Bij zijn afscheid van DSW in 2019 zei Oomen in NRC Handelsblad dat hij ook had geprobeerd enkele failliete ziekenhuizen over te nemen; het Ruwaard van Putten, het Slotervaart en MC Zuiderzee. Ook zei hij daar 'zeker' open te staan voor een nieuwe poging.