Wendy van Dijk heeft nog niet afgerekend met de curator van Disq

Hoeveel er ruim acht maanden na het faillissement nog niet is betaald, is onduidelijk. Dat geldt ook voor de aard van het meningsverschil. Geen van de partijen wil op de zaak ingaan. "Over de afrekening met de doorstarter kan ik op dit moment geen nadere informatie geven", laat de curator na enig aandringen weten.

Voorraad gevonden

Bobbert wil evenmin zeggen of de voorraad Disqs, waarop de FIOD in december beslag legde, inmiddels daadwerkelijk in handen is van het door Van Dijk doorgestarte bedrijf. Ook onduidelijk is of daarvoor het afgesproken bedrag van 335.000 euro is betaald.