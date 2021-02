Amsterdams 'fair trade bordeel' My Red Light failliet

Volgens Van Bommel valt er voor de schuldeisers weinig meer te halen. "Er zit niet veel activa meer in de failliete boedel. Zo valt het vastgoed daar helaas niet onder."

De vier panden in de rosse buurt waarin My Red Light was gehuisvest, zijn in handen van de maatschappelijk investeerder Start Foundation.

Geen doorstart

Hoeveel de schuldeisers nog tegoed hebben van de organisatie, is nog niet precies duidelijk. "Grote post is de huurschuld. Dat loopt op een dergelijke locatie natuurlijk snel op. En ook de Belastingdienst en de bank zullen vorderingen indienen, die ik moet beoordelen."

Volgens curator Van Bommel is er geen uitzicht op een doorstart. "Vlak vóór het faillissement is nog wel geprobeerd om een doorstart te maken. Daar was ook nog wel enige hoop op, maar bleek uiteindelijk niet haalbaar. Het was een mooi initiatief. Maar wat niet gaat, gaat niet."