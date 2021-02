Kostbare zendingen met 518 smartphones foetsie bij Fedex

In een aparte procedure kan Fedex nog de vergoeding van de geleden schade eisen, van 157.000 euro voor de smartphones, kosten van het onderzoek en imagoschade.

Eerdere verdwijningen

Het is de tweede keer in korte tijd dat Fedex in het nieuws komt met de verdwijning van kostbare zendingen. Afgelopen herfst ontsloeg het bedrijf een koerier, wegens betrokkenheid bij de verdwijning van zendingen met juwelen, Rolexen en iPhones ter waarde van bijna 150.000 euro.

Fedex kon vanochtend nog geen commentaar geven op de verdwijningen. Daarom is onbekend of de klanten van het bedrijf schadeloos zijn gesteld, en of het bedrijf de schade probeert te verhalen op de koerier. De advocaat van de koerier was onbereikbaar voor een toelichting.