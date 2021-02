Winterkou kost gemiddeld 2 tientjes aan extra gas per week

"Natuurlijk hebben een paar extra koude dagen gevolgen voor het gasverbruik van mensen. Maar of dat uiteindelijk leidt tot hogere energierekeningen of niet, daar valt niets over te zeggen", zegt woordvoerder Robert Portier van energieleverancier Vattenfall. "Dat laatste hangt namelijk af van ontzettend veel factoren."

Gasrekening

De hoogte van de uiteindelijke gasrekening hangt in de eerste plaats af van het individuele verbruik. Dat wordt bijvoorbeeld bepaald door de omvang van een huis en het aantal personen in een huishouden. Maar ook of je in oud- of nieuwbouw woont, hoe goed er is geïsoleerd, of er op gas of elektriciteit wordt gekookt en of de bewoners thuiswerken of niet.