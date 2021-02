Nederlandse schippers gestrand in Duitsland door hoogwater

Gerd Schalk uit het Zeeuwse Wemeldinge is een van hen. Met zijn 105-meter lange Oleander gevuld met 2100 ton steenkolen vertrok hij vrijdag vanuit Amsterdam richting Neckargartach, even boven Stuttgart. Sinds dinsdag ligt hij in een noodhaven in Keulen omdat de Rijn verderop is gestremd. "Dit schip is niet gebouwd om stil te liggen", duidt hij zijn situatie.

De lading is bedoeld voor een kolencentrale van Energie Baden-Württemberg (EnBW), het derde energiebedrijf van Duitsland. Om hem vanwege de stremming tegemoet te komen, ontvangt hij van zijn opdrachtgever 48 euro per uur compensatie. Geen vetpot, zegt hij, maar wel 24 uur per dag. "Ook als ik lig te slapen."

Drukte in de haven

Schalk verwacht pas dinsdag of woensdag weer uit te kunnen varen. "Maar als het weer hard gaat regenen, kan het zo maar weer anders zijn." In de tussentijd doden hij en zijn twee Filipijnse matrozen de tijd met onderhoudswerk waar ze normaal niet aan toekomen. "We nemen het zoals het is."