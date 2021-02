Action wil deuren openen voor afhalers

Koopjesketen Action wil in Nederland de deuren openen voor afhalers, zodra dat mag van de overheid. Dat kan al in andere landen zoals België, waar consumenten via Click & Collect een selectie van het aanbod voorgeschoteld krijgen op internet. Nederland is aan de beurt zodra de overheid het sein op groen zet.

Online betalen en laten bezorgen kan echter straks nog niet. Volgens de discountwinkel zijn de prijzen te laag om dat te faciliteren. "We hebben er zo veel ervaring mee dat we het kunnen inzetten zodra het kan. In Nederland wordt het interessant wat er mogelijk wordt", stelt de zegsman, die aangeeft dat Action de persconferentie van het kabinet van dinsdagavond afwacht. Balie Niet-essentiële winkels mogen vanaf volgende week beperkt weer open. Klanten kunnen dan bestellingen afhalen die ze online of telefonisch hebben gedaan, melden bronnen aan de politieke redactie van RTL Nieuws. Ook is het voor Action nog onduidelijk wat het assortiment precies mag worden en hoe de regels worden om met klanten om te gaan. Lees ook: Gedwongen winkelsluiting zorgt voor uitpuilende magazijnen Niet-essentieel Action zegt in Nederland veel vragen van klanten te krijgen over praktische spullen, zoals kapotte lampjes. "Die moeten ze nu bij een bouwmarkt halen voor een veel hoger bedrag", aldus Action. Na het aankondigen van de tweede lockdown wilde Action de deuren eerst openhouden voor de verkoop van essentiële goederen, zoals ook in België mocht. Het kabinet scherpte de regels aan, waarna dit niet meer ging. De gedwongen winkelsluiting zorgt voor uitpuilende magazijnen bij de discounter. Onduidelijk is hoeveel geld de sluiting de winkelketen kost. Bij een andere discounter, Wibra, gaat het om drie miljoen euro per week. Deze winkel heeft vanwege de lockdown echter wel een webshop geopend, waarbij je producten thuis kan laten brengen. Lees ook: Action en Wibra waarschijnlijk toch niet open, kabinet werkt aan strengere regels