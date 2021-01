Vrachtwagens passeren nieuwe douanegrens met Verenigd Koninkrijk

Chauffeurs overhandigden hun douanepapieren om vervolgens aan boord te gaan op de trein die door de Kanaaltunnel rijdt.

Weinig vrachtvervoer

Een Roemeense chauffeur zag zijn papieren in enkele seconden goedgekeurd worden. "Ik denk niet dat het lastig wordt", zei hij tegen persbureau Reuters. In de eerste uren van het nieuwe jaar was er weinig vrachtvervoer door de Eurotunnel in Calais.