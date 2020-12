Sluiting VK dwingt transporteurs tot creativiteit, kerst thuis onzeker

Volgens brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) dreigen honderden Nederlandse chauffeurs in het Verenigd Koninkrijk vast te komen zitten. Of zij thuis kerst kunnen vieren, is onzeker.

Creatieve oplossingen

Eric van Wijnen van transportbedrijf Heebink Logistic Services, dat onder meer gespecialiseerd is in transporten naar Groot-Brittannië, vertelt dat de grootste problemen voorlopig nog met creatieve oplossingen ondervangen kunnen worden.

"Op dit moment hebben we nog geen problemen omdat onze chauffeurs die afgelopen weekend naar het Verenigd Koninkrijk zijn vertrokken nog volop in de leveringen zitten", zegt Van Wijnen. "Wel is het onzeker of zij weer kunnen terugkomen."

Groot-Brittantië op slot

Veel landen op het Europese vasteland sloten dit weekend de grenzen voor reizigers uit Groot-Brittannië, nadat daar een nieuwe en besmettelijke mutatie van het coronavirus de kop opstak. De kanaaltunnel en de haven van Dover zijn gesloten voor vrachttransport.