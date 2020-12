Aandelenbezitter blijft jagen op Tilburgse watermiljoenen

Pas wanneer dat alles is afgerond, blijkt hoeveel geld er precies overblijft. Dan kunnen de gemeenten Tilburg en Goirle - en wellicht Stulemeijer - als grootaandeelhouders van TWM de watermiljoenen uiteindelijk daadwerkelijk opstrijken.

Vertraging

Volgens Daelman maakt de gemeente Tilburg zich weinig zorgen over de claim van Stulemeijer. "Wij zijn ervan overtuigd dat we in ons gelijk staan." Wel erkent hij dat de procedure een extra vertragende factor is bij de afwikkeling van de liquidatie van het voormalige waterbedrijf. "Zolang die niet is afgerond, kunnen de gemeenten Tilburg en Goirle als grootaandeelhouders dus nog niet bij het geld."

Toch zegt de woordvoerder dat de gemeenten de zaak rond het aandelenpakket niet te willen schikken. "Het is maatschappelijk geld dat van de burgers is. We willen deze zaak niet afkopen om eerder bij ons geld te kunnen. Dat is ook niet nodig, want Tilburg is geen financieel noodlijdende gemeente."