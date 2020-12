Moederbedrijf Selfridges schiet De Bijenkorf te hulp met 44 miljoen

Ook blijkt De Bijenkorf overheidssteun te hebben aangevraagd en gekregen, in de vorm van NOW-loonsubsidies en uitstel van betaling van belastingen. Verder zette het warenhuis het mes in de kosten. In augustus kondigde de onderneming in dat kader aan 225 van de 2650 banen te schrappen.

Kredietlijn 44 miljoen

Maar ondanks de maatregelen blijft er volgens De Bijenkorf 'onzekerheid' over de resultaten in het lopende boekjaar bestaan. "Gezien de situatie met Covid-19 verwachten wij een uitdagend jaar voor onze prestaties. Wij hebben een aanvullende kredietlijn van 44 miljoen euro van Selfridges veilig weten te stellen, die we kunnen aanspreken als dat nodig is."