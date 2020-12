Overheidsmaatregelen schrikken kleine woningbelegger niet af

Buy to let neemt toe

De hoge huizenprijzen door het grote woningtekort lijken evenmin een belemmering om te kopen. Het aantal woningverkopen om te verhuren nam in de eerste helft van dit jaar harder toe dan andere categorieën zoals doorstromers en koopstarters, stelt Paul de Vries van het Kadaster. Ook steeg het aandeel particuliere verhuur in de woningvoorraad.

Hypotheekaanbieders bevestigen dat particuliere beleggers nog steeds zeer actief zijn op de woningmarkt.

In de eerste helft van 2020 ging in de vier grote steden zo'n 40 procent van de woningaankopen naar particuliere verhuurders volgens de voorlopige cijfers van het Kadaster. In de rest van Nederland was dat zo'n 20 procent.