KLM ontslaat sjoemelend echtpaar: na man ook vrouw op straat

Tijdens die ontslagprocedure bleek dat de purser bij zijn gesjoemel gebruik had gemaakt van de werk-laptop van zijn vrouw. Omdat zij daarvan mogelijk niet wist, zag KLM dat aanvankelijk door de vingers.

Vertrouwelijke personeelsdossiers

Maar toen later bleek dat de HR-medewerkster regelmatig vertrouwelijke personeelsdossiers had bekeken terwijl dit voor haar werk niet nodig was, was de grens voor KLM bereikt. De luchtvaartmaatschappij stapte naar de rechter om ook haar te ontslaan.