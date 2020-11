Sunweb trekt zich terug uit overname Corendon

Nu blijkt Sunweb zich te willen terugtrekken. Volgens een persbericht 'kon er niet worden voldaan aan de eisen om de transactie af te ronden'. Sunweb-topman Mattijs ten Brink zegt de aankondiging te betreuren.

Opmerkelijk is dat het bericht wel op de website van Sunweb is geplaatst, maar niet op de site van Corendon. Daar staat alleen het bericht over de goedkeuring van de fusie door de ACM.

Volgens Sunweb hebben de eigenaren van Corendon aangekondigd naar de rechter te zullen stappen, om de koop toch af te dwingen. Sunweb zegt vertrouwen te hebben in haar juridische positie.