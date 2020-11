Telecombedrijf KPN kampte met storing

Klanten van telecombedrijf KPN hebben vanavond enkele uren last gehad van een flinke storing in het mobiele netwerk. Dat blijkt uit een groot aantal meldingen op website Allestoringen.nl en Twitter. Volgens KPN is de storing inmiddels verholpen.

Uit gegevens van Allestoringen.nl blijkt dat het aantal meldingen na 5 uur vanmiddag omhoog schoot. Ook op Twitter regende het klachten van mensen die niet meer konden bellen. KPN zelf meldde op Twitter dat er sprake is van een 'storing in de werking van onze mobiele abonnementen'. Daardoor konden klanten problemen ervaren met bellen en gebeld worden, aldus het telecombedrijf. Volgens woordvoerster Ellen van Heerwaarden van KPN was de storing het gevolg van een probleem met hardware. "Gesprekken kwamen daardoor wel tot stand, maar werden vervolgens verbroken." Het probleem zou inmiddels zijn verholpen. "Maar wij houden dit nauwlettend in de gaten", aldus de woordvoerster.