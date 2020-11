AEX-zwaargewichten verkochten meer in VS tijdens Trump-periode

Mexico

Of de vrees bewaarheid is geworden, is lastig te zeggen. Heineken maakt niet bekend hoeveel het in de VS verkoopt, maar veegt die omzet op één hoop met heel Noord- en Zuid-Amerika. De omzet in de VS maakt daar een belangrijk deel van uit, maar de brouwer heeft ook in de rest van 'de Americas' grote belangen, met name in Mexico en Brazilië.

De omzetontwikkeling in de Americas lijkt een indicatie dat Heineken weinig last heeft gehad van Trump. De omzet in die regio steeg namelijk van 5,2 miljard euro naar 7,4 miljard euro, ofwel met ruim 42 procent. Maar een belangrijk deel van die stijging zal het gevolg zijn van een grote overname in Brazilië in 2017.