Diefstal parfum kost verkoopster ICI Paris baan en 4200 euro

De 48-jarige vrouw werkte al sinds 2005 bij ICI Paris XL, de afgelopen vier jaar bij de vestiging in Alkmaar. Tijdens een controle door de assistent-filiaalmanager bleek begin juni dat zij vijf flesjes parfum in haar tas en jas had verborgen.

Dure parfums

Naast twee testerflesjes waren dat drie flesjes voor de verkoop. Goedkoop waren die parfums, waaronder Yves Saint Laurent Opium, niet. Zij hadden een winkelwaarde van tussen de 107,95 en 145,25 euro.