RTL Nieuws

Begin maart werd er bij hem thuis ingebroken, waarbij onder meer 2500 euro werd gestolen. Tijdens het onderzoek door de politie werd daarnaast een kogel in zijn bed ontdekt, die mogelijk was bedoeld als bedreiging.

Uit eigen beweging meldde de man dat hij ook veertien kogels in huis had, die hij ooit per ongeluk had meegenomen van zijn werk. Hij bewaarde de munitie in een plastic boterhamzakje in een la van zijn salontafel.