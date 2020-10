Ook inkoopbedrijf van modeketen Miller & Monroe failliet

Werkgelegenheid

Volgens curator Victor Kruit (Haut Legal) is er met het nieuwe faillissement geen nieuw verlies aan werkgelegenheid te betreuren. "Vidrea Buying is vooral een financieringsbedrijf. In tegenstelling tot Miller & Monroe en Witteveel bezit het geen personeel en winkels. Voor zover ik begrijp had het niet eens een eigen bankrekening."

Mogelijk profiteren de schuldeisers van Miller & Monroe, die nog zo'n 40 miljoen euro tegoed hebben, wel van het faillissement van Vidrea Buying. Wellicht kunnen curatoren Cools en Dulack daar nog iets halen. Zij claimen een bedrag tussen het kwart miljoen en ruim 4 ton.