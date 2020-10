United Wardrobe overgenomen | Stemming coronawet | En wie staat op de CDA-kieslijst?

Elke ochtend als eerste deze update in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan hier in voor de Z First nieuwsbrief.

Overnamenieuws du jour: het Nederlandse United Wardrobe wordt overgenomen door branchegenoot Vinted. Door de fusie ontstaat een 'Marktplaats voor tweedehands kleding' met meer dan 34 miljoen gebruikers door heel Europa. Vinted wordt overigens geleid door een Nederlander.

Een spannende dag voor sportwagenbouwer Spyker. Als er vandaag geen geld op de rekening staat van curator Willem Jan van Andel, die het bankroet van een dochterbedrijf afwikkelt, vraagt hij het faillissement van Spyker aan.

Hij had nogal wat voeten in de aarde: de coronawet. In die noodwet wordt bijvoorbeeld het verplicht afstand houden geregeld. Dat gebeurt nu nog via een noodverordening. De Tweede Kamer ging pas akkoord toen de wet flink was afgeslankt. Vandaag is het aan de Eerste Kamer om er al dan niet een klap op te geven.

Lufthansa is niet gecharmeerd van de staatssteun die luchthaven Frankfurt-Hahn krijgt. Indirect is dat – onterechte – staatssteun aan concurrent Ryanair, vindt de Duitse luchtvaartmaatschappij. De Europese Commissie had er in hun optiek geen toestemming voor mogen geven. Maar hoe staat het Europese Hof daarin?

Wie staan op de kieslijst van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen? Hugo de Jonge zien we op nummer 1 terug, Pieter Omtzigt natuurlijk op plek 2. Mag Mona Keijzer daarna aanschuiven? En op welke plaats vinden we sjaak-afhaak Wopke Hoekstra terug?