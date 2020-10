Incassobureau eist deel Tilburgs waterbedrijf na aandelenvondst

Aandelen aan toonder

IRP kon de aandelen in het Tilburgse waterbedrijf niet meteen te gelde maken. Het betrof namelijk ouderwetse 'aandelen aan toonder', waardepapieren die eigendom zijn van degene die ze in handen heeft. De Tilburgsche Waterleiding-Maatschappij ging in 2005 over op modernere 'aandelen op naam'.

Maar volgens het incassobureau is het waterbedrijf verplicht om de toonderaandelen om te wisselen in aandelen op naam. Op die manier denkt IRP een aanzienlijk belang in het dochterbedrijf van Brabant Water te kunnen krijgen.