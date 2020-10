Amsterdams cryptobedrijf ruziet over 500.000 LTO-tokens

Volgens LTO-oprichter Schmitz zou dat niet nodig zijn, omdat hij Huige ook had geholpen met zijn bedrijf Go Wheely. Het advies van Huige zou gezien moeten worden als vriendendienst. "Ik ontken ten stelligste dat er tussen ons ooit een afspraak tot stand is gekomen. (…) Succes!", kreeg de adviseur te horen.

Alsnog betalen

Tijdens de rechtszaak stond Huige op achterstand, omdat er over de adviesdiensten nooit iets op papier was gezet. De tegenpartij ontkende dat er een concrete deal was. Maar uit e-mails leidde de rechtbank af dat er wel degelijk een overeenkomst tussen de partijen bestond.

Daarom moest LTO Network de adviseur alsnog 500.000 LTO-tokens betalen. Huige zegt tevreden te zijn met het vonnis, maar wil verder niet uitgebreid op de zaak ingaan.