Onterecht ontslag directeur kost opleider havenpersoneel NNVO 300.000 euro

De NNVO verzorgt de opleiding van nautische verkeersleiders als havenpersoneel en bruggenwachters. Onder meer de havenbedrijven in Rotterdam, Amsterdam, Groningen en Vlissingen, en Rijkswaterstaat en de Marine maken gebruik van het opleidingscentrum.

Voortbestaan in gevaar

In 2015 bleek dat een van de grootste opdrachtgevers, Rijkswaterstaat, ontevreden was over de kwaliteit van de opleidingen. Het opleidingscentrum schoot zowel organisatorisch als inhoudelijk tekort.

Eind 2018 dreigde Rijkswaterstaat het contract met de NNVO te verbreken. Ze zouden hun eigen personeel gaan scholen. Daardoor kwam het voortbestaan van opleidingsorganisatie in gevaar.