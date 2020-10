Voetbalwereld zucht onder coronavirus, maar Mendes loopt binnen als vanouds

Verkoper Wolverhampton wordt namelijk getraind door de voormalige Portugese keeper Nuno Espirito Santo, die in 1996 de eerste klant van Mendes als voetbalmakelaar was. En de trainer van 'koper' Spurs is José Mourinho, een van de meest gerenommeerde figuren uit Mendes’ stal.

Chinese belangen

Bovendien is Wolverhampton in handen van de Chinese investeerder Fosun, dat eveneens een minderheidsbelang bezit in Mendes' makelaarsbedrijf Gestifute. Dankzij de verkoop van Doherty worden de Chinezen dus rijker. Naast de commissie die Mendes' zelf opstrijkt, houdt hij er dus ook de minderheidsaandeelhouders in zijn eigen makelaarskantoor mee tevreden.