Nyenrode zet hoogleraar aan de dijk na band fraudeverdachten

Hoogleraar-titel kwijt

Zijn woordvoerder bevestigt dat de pensioengremia en het vastgoedfonds afscheid nemen van Koelewijn. "Bij Nyenrode had hij een nul-urencontract, dat is opgeschort. Strikt genomen is er dus geen sprake van een ontslag. Wel betekent het dat hij ook de titel hoogleraar niet meer mag dragen."

Koelewijns woordvoerder benadrukt dat niet iedereen hem heeft laten vallen. "Er zijn ook organisaties die hun vertrouwen in hem hebben uitgesproken, en anderen die hebben aangekondigd een goed gesprek met hem te willen hebben."

Een woordvoerster van Nyenrode benadrukt dat de beslissing om afscheid te nemen van Koelewijn 'in goed overleg' is genomen, maar wel 'definitief' is. De universiteit heeft de naam van Koelewijn inmiddels verwijderd van haar website.