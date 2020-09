'Garnalen-godfather' aansprakelijk voor kartelboete, moet 13 miljoen betalen

Zo is volgens de advocaat bijvoorbeeld niet duidelijk in welke mate andere bestuurders en commissarissen moeten bijdragen aan de schade. "Dat is door de rechtbank niet vastgesteld." Ook wijst hij erop dat de curatoren het geld niet kunnen incasseren, zolang het oordeel in hoger beroep niet vaststaat.

Bizarre bedragen

Ten slotte maakt Hoekstra bezwaar tegen de handelwijze van de curatoren. "Nienhuis is 83 jaar. Hij is nog zeer helder, maar de manier waarop hij jarenlang wordt achtervolgd door claims met bizarre bedragen, vind ik zacht gezegd niet netjes."

Volgens curator Lettinga levert de passage in de uitspraak over de mogelijke bijdrage van andere bestuurders Nienhuis 'per saldo niets op.'