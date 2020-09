EU wil cryptogeld toestaan, maar wel reguleren

"De toekomst van financiën is digitaal. Technologie heeft consumenten en bedrijven veel te bieden", zegt Valdis Dombrovskis vicevoorzitter van de Commissie en verantwoordelijk voor financiële diensten. "We moeten de digitale transformatie pro-actief omarmen maar wel potentiële risico's beperken."

Onder de wetgeving zou ook de libra vallen, het cryptogeld dat Facebook heeft aangekondigd te willen gaan uitgeven.

Duidelijkheid

De beoogde regelgeving biedt juridische duidelijkheid en zekerheid, zegt Dombrovskis. Onder de nieuwe regels kunnen aanbieders die in de ene lidstaat goedgekeurd zijn door de autoriteiten ook in een andere lidstaat hun diensten aanbieden. Kapitaalvereisten en regels over klachtenprocedures, rechten van investeerders en toezicht zijn daar onderdeel van.