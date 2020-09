Huizenkopers kunnen duurdere woning kopen met NHG-verzekering

Voor die verzekering betaalt de huizenkoper een premie van 0,7 procent over het hypotheekbedrag. Daar staat tegenover dat zij meestal een iets lagere hypotheekrente kunnen gaan betalen. Dat is mogelijk omdat een lening met garantie voor een hypotheekverstrekker minder risicovol is.

Stijgende huizenprijzen

Huizen die duurder zijn dan 325.000 euro, komen niet in aanmerking voor de garantie. Ook niet voor het deel van de hypotheek tot aan dat bedrag.

De verhoging van de NHG-grens betekent overigens niet automatisch dat veel meer mensen de verzekering kunnen inzetten. De huizenprijzen stijgen namelijk ook. De verhoging van de grens is vooral bedoeld om te voorkomen dat niet minder mensen gebruik kunnen maken van de regeling.

Energiebesparende voorzieningen

De NHG-grens is hoger voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen. Voor zulke woningen kan volgend jaar maximaal 344.500 euro worden geleend tegen 328.600 euro dit jaar.