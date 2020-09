Personeel supermarkt Deen krijgt wél coronabonus

Dat maakte de Noord-Hollandse supermarktketen vandaag bekend. De bonus bedraagt 10 procent van het loon dat is verdiend over de gewerkte uren in de zes maanden sinds maart. Het vakantiegeld valt er dus buiten.

Gebaar aan personeel

Deen is een middelgrote supermarktketen met 80 vestigingen, vooral in en rond Noord-Holland. Het bedrijf dat in 1933 zijn eerste winkel opende, is nog steeds in handen van de oprichtersfamilie.