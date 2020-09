Prinsjesdag 2020 | Wat verandert er voor onze portemonnee | Apple onthult geen iPhone

Elke ochtend als eerste deze update in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan hier in voor de Z First nieuwsbrief .

Het is Prinsjesdag. Dat betekent dat het kabinetsbeleid van volgend jaar gepresenteerd wordt. Door corona gaat het allemaal nét iets anders dan normaal ( minder hoedjes ). Maar gelukkig blijven sommige dingen bij het oude, want de belangrijkste cijfers uit de Miljoenennota lekten al uit: dit is wat we al weten .

Het belangrijkste is natuurlijk wat er verandert voor onze portemonnee. De koopkracht stijgt bijvoorbeeld met 0,8 procent. Maar dat koopkrachtplaatje, hoeveel is dat waard? Want het is een berekening voor als er helemaal niets verandert.

Bovendien: the devil is in the details en juist die details horen we later vandaag. En daarom maken we bij RTL Z vanaf 14.45 uur extra nieuwsuitzendingen over Prinsjesdag. De cijfers, de plannen en duiding van dat alles. Zodra we ze te horen krijgen, bespreken we ze met de experts.

Apple onthult iets en dat is waarschijnlijk geen iPhone, maar een nieuwe Apple Watch, een nieuwe iPad en wat ander klein spul . De nieuwe iPhones zouden dan in oktober worden aangekondigd.

Vandaag begint de rechtszaak tegen voormalig Nissan-topman Greg Kelly, hij wordt verdacht van medeplichtigheid aan de fraude die Carlos Ghosn zou hebben gepleegd. Dit is hoe Ghosn van gerespecteerd automagnaat een voortvluchtige werd.